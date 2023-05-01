Окупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — Буданов

Глава української розвідки заявив, що РФ здатна щомісячно мобілізувати до 22 тисяч осіб.

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що війська РФ, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені, інформує ZN.ua.

Окупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — Буданов
© Радио Свобода

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - наголосив Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, цитує пресслужба ГУР.

За його словами, для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Буданов також зазначив, що Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч осіб.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСРЛитва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: картаОкупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта
"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок
МЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — НіколенкоМЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — Ніколенко
Блок рекламы


Похожие новости
ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – ЗалужнийППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний
Криміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФКриміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФ
Генштаб РФ прагне контролювати російські ПВК – БудановГенштаб РФ прагне контролювати російські ПВК – Буданов
Kraken показав, як його артилеристи у січні нищили окупантів під Соледаром – феєричне відеоKraken показав, як його артилеристи у січні нищили окупантів під Соледаром – феєричне відео
У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освітуУ МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту
У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 AbramsУ Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WPНа президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
Франція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le MondeФранція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le Monde
Танки Abrams забезпечать зміни в Україні в сукупності з іншою технікою – МілліТанки Abrams забезпечать зміни в Україні в сукупності з іншою технікою – Міллі
Последние новости
Подгружаем последние новости