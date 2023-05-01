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2023-05-01
Окупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — Буданов
Глава української розвідки заявив, що РФ здатна щомісячно мобілізувати до 22 тисяч осіб.
Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що війська РФ, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені, інформує
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"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - наголосив Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, цитує
За його словами, для цього в України достатньо власних сил і засобів.
Буданов також зазначив, що Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч осіб.
Анна Конюченко, ZN.ua