Військові РФ у Мелітополі все більше місць перетворюють на штаби — мер міста

Федоров назвав адреси.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що чим далі, тим більше привласнених приміщень та будівель стають схожими на воєнізовані штаби окупантів. Цією інформацією мер міста поділився у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua.

З-поміж іншого, Федоров повідомив, що близько приватної будівлі на вул. Сагайдачного 1, яку військові РФ захопили у грудні 2022 року, регулярно бачать представників військової прокуратури. А на проспекті 50-річчя Перемоги 18/1, де раніше був місцевий бізнес-центр, щодня після обіду з'являються авто преміумкласу на російських номерах. На вході ж у колишній бізнес-центр чергує військова охорона.

"Так зване МРЕО по вул. Інтеркультурній 172 перетворили на аналог в’язниці: на огорожу навколо будівлі намотали колючий дріт, на в'їзді встановили сталеві автоматичні ворота, а на дорогу винесли "їжаки". У 24-ій школі, окупаційним "директором" якої призначили колишнього сторожа, взагалі зробили гуманітарний хаб для військових РФ. Батьків і вчителів змушують приносити гуманітарку, яку забирають російські солдати. І це лише приклади цього тижня", - наголошує Іван Федоров.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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