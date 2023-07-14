Військові РФ у Мелітополі все більше місць перетворюють на штаби — мер міста

Федоров назвав адреси.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що чим далі, тим більше привласнених приміщень та будівель стають схожими на воєнізовані штаби окупантів. Цією інформацією мер міста поділився у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua .

З-поміж іншого, Федоров повідомив, що близько приватної будівлі на вул. Сагайдачного 1, яку військові РФ захопили у грудні 2022 року, регулярно бачать представників військової прокуратури. А на проспекті 50-річчя Перемоги 18/1, де раніше був місцевий бізнес-центр, щодня після обіду з'являються авто преміумкласу на російських номерах. На вході ж у колишній бізнес-центр чергує військова охорона.