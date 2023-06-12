У Мелітополі знищено тепловоз у локомотивному депо

Окупанти використовують техніку для транспортування палива на фронт.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на понеділок, 12 червня, пролунали вибухи, заявив міський голова Іван Федоров у Telegram.

"За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух "відмінусував" ворожий тепловоз у локомотивному депо. Окупанти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - наголосив Федоров, інформує ZN.ua.

Війська РФ облаштували блокпости по всьому тимчасово окупованому місту Мелітополь.На вулиці випустили десятки патрулів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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