У Мелітополі знищено тепловоз у локомотивному депо

Окупанти використовують техніку для транспортування палива на фронт.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на понеділок, 12 червня, пролунали вибухи, заявив міський голова Іван Федоров у Telegram.

"За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух "відмінусував" ворожий тепловоз у локомотивному депо. Окупанти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - наголосив Федоров, інформує ZN.ua .