З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів

На виконання рішення про екстрадицію пішло більше трьох років, інформує ZN.ua.

З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів
© НАБУ

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро України вдалося досягти екстрадиції з Литви на територію нашої держави колишнього голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука, затриманого ще в жовтні 2019 року. Його підозрюють у завданні підприємству збитків на понад 60 мільйонів доларів, нагадали в пресслужбі САП.

За даними слідчих, протягом липня-жовтня 2014 року посадовці ДПЗКУ, у тому числі його глава, спільно з представником міжнародного зернотрейдера забезпечили затвердження й виконання зовнішньоекономічних контрактів на продаж зернових підконтрольним компаніям за заниженими цінами.

Через цю злочинну схему зерно, яке належало держкомпанії, було доставлено в Саудівську Аравію через кілька інших суб’єктів господарювання на умовах післяплати.

"Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн доларів США", – йдеться в повідомленні САП.

Петра Вовчука оголосили підозру за статтями 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), 364 (зловживання службовим положенням з тяжкими наслідками) і 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального Кодексу України.


Максим Царук, ZN.ua





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