Главу МЗС Мадагаскару звільнили через підтримку України

Глава відомства підтримав резолюцію ООН, яка засуджує анексію українських територій, інформує ZN.ua.

Главу МЗС Мадагаскару звільнили через підтримку України
© crimeahrg.org

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна звільнив свого міністра закордонних справ на тлі повідомлень про те, що його звільнення спровоковане голосуванням країни в ООН із засудженням анексії Росією територій України.

У вівторок було видано указ, підписаний Радзуеліною, в якому оголошувалося про звільнення Річарда Рандріамандранто та його заміну «на якийсь час» міністром оборони. Пояснень щодо зміни не надано.

Цей крок було зроблено після того, як державний телеканал TVM у вихідні повідомив, що Рандріамандранто, не порадившись зі своїм начальством, приєднався до 142 інших країн у голосуванні на Генеральній Асамблеї ООН 12 жовтня, яке засуджує незаконну анексію Росією чотирьох областей України, передає AFP.

До цього моменту Мадагаскар дотримувався нейтральної позиції.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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