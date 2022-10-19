Главу МЗС Мадагаскару звільнили через підтримку України
Глава відомства підтримав резолюцію ООН, яка засуджує анексію українських територій, інформує
Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна звільнив свого міністра закордонних справ на тлі повідомлень про те, що його звільнення спровоковане голосуванням країни в ООН із засудженням анексії Росією територій України.
У вівторок було видано указ, підписаний Радзуеліною, в якому оголошувалося про звільнення Річарда Рандріамандранто та його заміну «на якийсь час» міністром оборони. Пояснень щодо зміни не надано.
Цей крок було зроблено після того, як державний телеканал TVM у вихідні повідомив, що Рандріамандранто, не порадившись зі своїм начальством, приєднався до 142 інших країн у голосуванні на Генеральній Асамблеї ООН 12 жовтня, яке засуджує незаконну анексію Росією чотирьох областей України, передає
До цього моменту Мадагаскар дотримувався нейтральної позиції.