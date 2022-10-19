Главу МЗС Мадагаскару звільнили через підтримку України

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна звільнив свого міністра закордонних справ на тлі повідомлень про те, що його звільнення спровоковане голосуванням країни в ООН із засудженням анексії Росією територій України.

У вівторок було видано указ, підписаний Радзуеліною, в якому оголошувалося про звільнення Річарда Рандріамандранто та його заміну «на якийсь час» міністром оборони. Пояснень щодо зміни не надано.

Цей крок було зроблено після того, як державний телеканал TVM у вихідні повідомив, що Рандріамандранто, не порадившись зі своїм начальством, приєднався до 142 інших країн у голосуванні на Генеральній Асамблеї ООН 12 жовтня, яке засуджує незаконну анексію Росією чотирьох областей України, передає AFP .

До цього моменту Мадагаскар дотримувався нейтральної позиції.