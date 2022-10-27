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2022-10-27
Главу «Нафтогазу» мають звільнити найближчим часом: чому його наступнику не позаздриш
Зеленського просять звільнити Вітренка із посади керівника «Нафтогазу» щонайменше з вересня, інформує
© Ганна Грабарська
Найближчим часом ми почуємо про відставку глави «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Чому його наступнику не позаздриш, пояснює Микола Тесля у статті «”Нафтогаз” має бути зруйнований».
Проблеми "Нафтогазу":
- в компанії немає грошей;
- в сховищах недостатньо газу;
- позиції олігархів сильні, як ніколи;
- міжнародні партнери категорично відмовляються фінансувати дірку, в яку перетворився «Нафтогаз», без повернення до цивілізованих практик корпоративного управління.
«Піти на останню умову влада поки не готова, бо аудит минулого року покаже, що насправді відбувалося з сотнями мільярдів гривень і десятками мільярдів кубометрів газу. Спойлер — нічого хорошого. Куплений під час війни менеджментом «Бентлі» — лише верхівка корупційного айсбергу, халатності та приховування реальних проблем», — пояснюється у статті.
Анастасія Дейна, ZN.ua