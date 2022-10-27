Главу «Нафтогазу» мають звільнити найближчим часом: чому його наступнику не позаздриш

Найближчим часом ми почуємо про відставку глави «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Чому його наступнику не позаздриш, пояснює Микола Тесля у статті «”Нафтогаз” має бути зруйнований».

Проблеми "Нафтогазу":

в компанії немає грошей;

в сховищах недостатньо газу;

позиції олігархів сильні, як ніколи;

міжнародні партнери категорично відмовляються фінансувати дірку, в яку перетворився «Нафтогаз», без повернення до цивілізованих практик корпоративного управління.