РФ внесла до «чорного списку» главу МЗС і начальника Генштабу Британії

Росія запровадила санкції проти глави британського МЗС Джеймса Клеверлі і начальника Генштабу Британії Патріка Сандерса. Вони потрапили до «чорного списку» РФ . Про це повідомляє INTERFAX.RU.

Російське МЗС оприлюднило кілька прізвищ зі списку 36 британських підданих, проти яких у четвер, 12 січня, Кремль запровадив персональні санкції.

До «чорного списку» Росії, крім глави МЗС та начальника Генштабу Британії, увійшли міністр у справах соціально-економічного розвитку регіонів, житлового забезпечення, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерського Олівер Дауден та міністр без портфеля Назім Захаві.

Крім того, під санкції РФ потрапили представники керівництва Стратегічного командування британських збройних сил та Національного центру кібербезпеки.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва не бачить доцільності публікувати повний список підсанкційних осіб, «тим більше що сама влада в Лондоні розуміє, про кого йдеться».