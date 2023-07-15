Офіцери РФ незадоволені Шойгу та Гєрасімовим — розвідка Британії

У відомстві зазначили, що російського генерала Івана Попова звільнили не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу.

Офіцери РФ незадоволені Шойгу та Гєрасімовим — розвідка Британії
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У РФ все більше офіцерів критикують міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Росії Валєрія Гєрасімова. У Міністерстві оборони Великої Британії проаналізували ситуацію зі звільненням командувача 58 армії генерал-майора Івана Попова, йдеться в повідомленні британської розвідки в Twitter.

У відомстві зазначили, що ця ситуація привертає увагу тим, що Попова звільнили "не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу", інформує ZN.ua.

Попов різко розкритикував керівництво Міноборони РФ та заявив, що воно "ударило по нас із тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент".

Коментарі Попова свідчать про "серйозне невдоволення" серед російських офіцерів. У міністерстві також повідомляють, що висловлювання Попова багато в чому перегукуються із заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина.

"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", - додали в розвідці.

Нагадаємо, що військовий заколот Євгєнія Прігожина та його найманців "Вагнер" у Росії наприкінці червня мав на меті усунення від керування російськими військами в Україні Шойгу та Гєрасімова. Незважаючи на це президент Росії Владімір Путін залишив обох на посадах. При цьому з поля зору зник російський генерал Суровікін, який був близький до угруповання "Вагнера" та його підозрювали у тому, що він знав про заколот, що готувався.


Анна Конюченко, ZN.ua





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