РоSSийский суд приговорил трех крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир" к колонии строгого режима

Их осудили на 13, 16 и 18 лет лишения свободы.

В Ростове-на-Дону Южный окружной суд приговорил трех обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джаппарова к колонии строгого режима.

Энвера Омерова осудили на 18 лет, Ризу - на 13, Джаппарова - на 16 лет лишения свободы, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Согласно приговору суда, каждый из них первые два года заключения будет содержаться в тюрьме", - отметила она.

Кроме того, оккупанты ночью задержали и более 8 часов удерживали на Керченском мосту примерно 120 крымских татар, ехавших поддержать обвиняемых. Как пишет "Крымская солидарность", оккупанты забрали документы крымских татар и фотографировали их.

МИД на сайте выразил протест в связи с приговорами гражданам Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с постыдным решением Южного окружного военного суда РоSSийской Федерации от 12 января 2021 года об осуждении трех граждан Украины - Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова - по делу так называемой «Белогорской группы Хизб ут-Тахрир» по сфабрикованным обвинениям в «организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти». Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым силовыми структурами оккупационной администрации РФ 10 июня 2019 года и в нарушение норм международного права перемещены на территорию РоSSии в г. Ростов-на-Дону", - говорится в заявлении.

"Указанные приговоры является очередным доказательством использования роSSийской судебной системы, не имеющей ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавления каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Отмечается, что процесс над задержанными проходил с процедурными нарушениями, "следствие" игнорировало доказательства защиты о непричастности обвиняемых к терроризму.

Напомним, что Омеровы и Джаппаров были задержаны 10 июня 2019 года во время рейда оккупантов в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах.

Религиозную ячейку "Хизб ут-Тахрир" в РоSSии и оккупированном ею Крыма считают террористической организацией. По мнению роSSийского правозащитного медиапроекта "ОВД-инфо", членов групп религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.