Кримським татарам масово вручають повістки у Криму: "понад 32 тисячі людей..."

Більшість розданих повісток на території Криму були направлені до кримських татар.

Як повідомила в ефірі телеканалу "Ми-Україна" представник президента України в Криму Таміла Ташева, у конкретних населених пунктах, де мешкають кримські татари, у перші дні було роздано понад 2000 повісток.

"Це села Строгонівка, окремі мікрорайони у місті Бахчисарай, села у Добрівській долині, місто Саки, Сари-Су, Травневе, смт Зуя тощо", - розповіла Ташева.

Загалом за 8 років окупації на півострові вже пройшли 15 протизаконних призовних кампаній.

Понад 32 тисячі людей із Криму призвали до лав російської армії.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області "мобіків" з Росії, які відмовилися воювати, окупанти кинули під варту.

Як повідомляє в Telegram міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, частина відмовників утримують під вартою у тимчасово окупованій Кремінній.

Повідомляється, що окупантів-відмовників кинули під варту на одному із заводів у Кремінній.

В одному тільки 488 полку (в/ч 12721) близько 70% мобілізованих, після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.

Для того, щоб змусити їх повернутись на передову, командування здійснює залякування та психологічний тиск. Також повідомляється, що один із підрозділів 488 полку під ударами української артилерії відійшов на кілька кілометрів.