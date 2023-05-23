Росіяни викрали кримського татарина через підрив залізниці на півострові та погрожували йому розправою

Після допиту й погроз жителя Криму відпустили.

Російські загарбники продовжують чинити тиск на корінне населення Криму. У ніч з 18 на 19 травня працівники контрольованої ворогом патрульної служби затримали 29-річного кримського татарина Мамбета Асан-Уста, шукаючи причетних до підриву залізничного полотна в районі Бахчисараю, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, інформує ZN.ua .

За його даними, затримання відбулося поблизу селища Кіровське. Російські правоохоронці нібито повезли чоловіка у відділок Міністерства внутрішніх справ РФ для складання адміністративного протокола через відсутність страхування. Мамбету пообіцяли, що потім повернуть його до машини.

Однак окупанти вивели чоловіка через службовий вихід, де люди у військовій формі й масках накинулися на нього й силоміць посадили в мікроавтобус "Фольксваген".

"За версією викраденого, його відвезли до Сімферополя, де у невідомому приміщенні почали допит з приводу зв’язків чоловіка з Україною та пошкодження залізниці у селі Чистеньке Сімферопольського району … Люди у військовій формі надалі погрожували розправою кримському татарину, схиляючи його підписати невідомі документи. Вони також хотіли, аби Мамбет пройшов поліграф, але чоловік відмовився", – написав Лубінець і нагадав, що агресор звинуватив нашу державу у вибуху на шляху.

За інформацією громадського руху "Кримська солідарність", після допиту та ще кількох погроз Мамбета відпустили в ніч на 19 травня. Він вийшов на зв'язок з родиною з автозаправки в Сімферополі.

Омбудсмен повторив, що представники Росії систематично порушують права громадян України в Криму з початку окупації півострова в 2014 році. Йдеться про викрадення людей, сфабриковані справи, незаконні переслідування, позбавлення права на справедливий суд. За даними Лубінця, загарбники незаконно утримують у Криму та РФ 181 людину за політично/релігійно мотивованими справами.

"Відповідно до норм міжнародного права, Росія зобов’язана негайно припинити ці злочини!", – наголосив уповноважений з прав людини.