Окупанти поновили обшуки та арешти кримських татар

Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На решті напрямків окупанти обороняються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Повідомляється що ворог зазнає значних втрат. Зокрема, до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників.

В Горлівці Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на робітників з метою відмови від українського громадянства. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено. Залякують місцеве населення в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, в Джанкойському районі окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.