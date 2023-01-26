Окупанти поновили обшуки та арешти кримських татар

Ворог залякує населення в тимчасово окупованому Криму.

Окупанти поновили обшуки та арешти кримських татар

Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На решті напрямків окупанти обороняються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Повідомляється що ворог зазнає значних втрат. Зокрема, до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників.

В Горлівці Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на робітників з метою відмови від українського громадянства. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено. Залякують місцеве населення в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, в Джанкойському районі окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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