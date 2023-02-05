Росія та Іран збираються відкрити в Татарстані завод з виробництва безпілотників — WSJ

Країни поглибили співпрацю в питаннях виробництва зброї, інформує ZN.ua.

Росія та Іран збираються відкрити в Татарстані завод з виробництва безпілотників — WSJ
© Міноборони України

Росія та Іран прогресують у питанні будівництва нового заводу з виробництва безпілотників. На ньому планують виробляти щонайменше 6 тисяч дронів для війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Відомо, що нещодавно іранська делегація високого рівня прилетіла до Росії у рамках угоди. Вона відвідала заплановане місце будівництва заводу та обговорила деталі запуску проекту.

Представники Москви і Тегерана оглянули порожній майданчик у місті Елабуга, розташованому в Республіці Татарстан. Там планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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