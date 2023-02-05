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2023-02-05
Росія та Іран збираються відкрити в Татарстані завод з виробництва безпілотників — WSJ
Країни поглибили співпрацю в питаннях виробництва зброї, інформує
© Міноборони України
Росія та Іран прогресують у питанні будівництва нового заводу з виробництва безпілотників. На ньому планують виробляти щонайменше 6 тисяч дронів для війни в Україні. Про це повідомляє
Відомо, що нещодавно іранська делегація високого рівня прилетіла до Росії у рамках угоди. Вона відвідала заплановане місце будівництва заводу та обговорила деталі запуску проекту.
Представники Москви і Тегерана оглянули порожній майданчик у місті Елабуга, розташованому в Республіці Татарстан. Там планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.
Віталій Кононученко, ZN.ua