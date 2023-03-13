У ФСБ заявили про затримання у Криму українця. Йому хочуть «пришити» участь у «кримськотатарському батальйоні»

В окупованому Криму російські силовики затримали 39-річного українця, передає «Крим.Реалії» із посиланням на російських пропагандистів. Окупанти підозрюють українця в «участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана».

«Підозрюваний брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування. При цьому, маючи реальну можливість добровільно вийти з його складу, він не звернувся до правоохоронних органів із заявою про це, тим самим продовживши свою злочинну діяльність щодо участі в батальйоні», – заявили у ФСБ.

Де перебуває затриманий невідомо. Також не називаються його ім'я та прізвище.

Наразі стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії (Участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом РФ).