У ФСБ заявили про затримання у Криму українця. Йому хочуть «пришити» участь у «кримськотатарському батальйоні»
Місцезнаходження затриманого українця невідоме.
В окупованому Криму російські силовики затримали 39-річного українця,
«Підозрюваний брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування. При цьому, маючи реальну можливість добровільно вийти з його складу, він не звернувся до правоохоронних органів із заявою про це, тим самим продовживши свою злочинну діяльність щодо участі в батальйоні», – заявили у ФСБ.
Де перебуває затриманий невідомо. Також не називаються його ім'я та прізвище.
Наразі стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії (Участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом РФ).