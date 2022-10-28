Турецький Інтерпол затримав кримськотатарську журналістку за запитом РФ

Після перевірки її відпустили, однак ситуація неприємна, інформує ZN.ua.

Турецький Інтерпол затримав кримськотатарську журналістку за запитом РФ

Правоохоронні органи Туреччини затримали у Стамбулі українську кримськотатарську журналістку Гульсум Халілову. Як повідомив заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, громадянку України затримали за запитом російських спецслужб.

У свою чергу народний депутат України Рефат Чубаров уточнив, що затриманн відбулось ще вночі, коли Гульсум Халілова прибула літаком до Стамбула із Хорватії.

«Як стало зрозуміло з різних джерел, затримання було здійснено згідно з російським запитом у рамках Інтерполу», - написав він у Facebook.

Станом на зараз Гульсум Халілову відпустили та дозволили в'їхати на територію Туреччини.

«Певна річ, що цей інцидент набуде особливого резонансу. Тим не менш, закликаю тих, хто обговорюватиме цю тему, бути професійними: процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримуватись. Затримання - це ще не арешт і тим більше не видача», - зазначив Чубаров та додав, що державам-членам Інтерполу слід вимагати позбавити Росію членства в цій організації.


Ірина Знась, ZN.ua





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