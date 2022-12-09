Турецький слід: як довірена особа Ердогана допомагала Ірану торгувати нафтою – розслідування POLITICO

Турецький бізнесмен Сітки Айян, який допомагає Тегерану продавати нафту, досі ухилявся від санкцій США .

22 березня 2021 року кілька найнебезпечніших людей у світі прибули до історичного приморського готелю Summerland у Бейруті — не для того, щоб викупатися в Середземному морі чи дослідити розкішний курорт Le Beach Pop Up, а щоб поговорити про Туреччину, пише у своєму розслідуванні Politico .