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2022-12-09
Турецький слід: як довірена особа Ердогана допомагала Ірану торгувати нафтою – розслідування POLITICO
"Це прибутково і майже без ризику".
© Die Welt
Турецький бізнесмен Сітки Айян, який допомагає Тегерану продавати нафту, досі ухилявся від санкцій США.
22 березня 2021 року кілька найнебезпечніших людей у світі прибули до історичного приморського готелю Summerland у Бейруті — не для того, щоб викупатися в Середземному морі чи дослідити розкішний курорт Le Beach Pop Up, а щоб поговорити про Туреччину,
Юлія Мельничук, ZN.ua