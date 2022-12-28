У Криму окупанти незаконно засудили до 7 років колонії журналістку Ірину Данілович
Під час утримання у СІЗО громадянську журналістку душили, били, а також погрожували вбивством, інформує
Підконтрольний Росії "Феодосійський міський суд" незаконно засудив до семи років колонії загального режиму громадянську журналістку Ірину Данилович,
Зокрема, Данілову звинуватили у "носінні вибухового пристрою". Крім семи років ув'язнення, їй призначили штраф у розмірі 50 тисяч рублів.
Повідомляється, що напередодні представник державного звинувачення Дмитро Лященко запросив покарання для Ірини Данілович у вигляді семи років ув'язнення з виплатою штрафу у розмірі 60 тисяч рублів. Суд перебував у нарадчій кімнаті до винесення вироку 17 годин, з яких лише дві години припадало на робочий час суду.