У Криму окупанти незаконно засудили до 7 років колонії журналістку Ірину Данілович

Під час утримання у СІЗО громадянську журналістку душили, били, а також погрожували вбивством, інформує ZN.ua.

У Криму окупанти незаконно засудили до 7 років колонії журналістку Ірину Данілович
© Тетяна Печончик/Facebook

Підконтрольний Росії "Феодосійський міський суд" незаконно засудив до семи років колонії загального режиму громадянську журналістку Ірину Данилович, повідомляє «Кримський процес». Викрадену раніше співробітниками ФСБ журналістку "суд" визнав "винною" за статтею 222.1 КК РФ "Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".

Зокрема, Данілову звинуватили у "носінні вибухового пристрою". Крім семи років ув'язнення, їй призначили штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

Повідомляється, що напередодні представник державного звинувачення Дмитро Лященко запросив покарання для Ірини Данілович у вигляді семи років ув'язнення з виплатою штрафу у розмірі 60 тисяч рублів. Суд перебував у нарадчій кімнаті до винесення вироку 17 годин, з яких лише дві години припадало на робочий час суду.





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