Зеленський у Британії обійняв журналістку під час прес-конференції: як відреагували соцмережі

8 лютого Володимир Зеленський відвідав Велику Британію і дав спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Під час спілкування з журналістами президент України відкинув заходи безпеки, щоб обійняти журналістку ВВС Україна.

Фото: Getty Images

Кореспондентка Наталія Гончарова перед тим, як поставити запитання, зізналася, що хотіла б обійняти Зеленського, але боїться, що їй не дозволять. "Вітаю, пане президент, я б дуже хотіла вас обійняти, але мені не можна, - сказала вона. - Мене застрелять!"

"Чому не можна, будь ласка, обійміть", - відповів 45-річний Зеленський, інформує Апостроф.

Потім він покинув кафедру і підійшов до жінки, щоб швидко обійняти її під оплески Сунака та інших журналістів.

Зворушливий інцидент привернув увагу світової преси. Його обговорюють у соцмережах як українці, так і іноземці.

"Обійми, які відчув увесь світ", - пишуть люди. "Щирі обійми, яких Путін ніколи не отримував у своєму житті". "Чудовий вчинок".

Фото: YouTube

Користувачі Twitter також пожартували, як на обійми з журналісткою могла б відреагувати перша леді України Олена Зеленська.

Фото: Twitter

"За танки та літаки він поїхав домовлятися, ти подивися на нього", - пишуть вони.

"Дружина наваляє вдома".

Фото: Twitter

Сама Наталія Гончарова пізніше розповіла виданню The Sydney Morning Herald, що знала Зеленського в ті часи, коли вони обидва працювали на телебаченні. Вона сумнівається, що президент впізнав її, коли вирішив обійняти.


Наталка Лавринець, Апостроф





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