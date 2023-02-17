Кримські татари в Криму — це наш потенціал опору росіянам – муфтій Рустемов

Водночас саме корінних жителів півострова окупанти хочуть залучити до війни в Україна, інформує ZN.ua.

Кримські татари в Криму — це наш потенціал опору росіянам – муфтій Рустемов
© Крим.Реалії

Кримські татари будуть основою для підтримки українського звільнення окупованого Криму, вважає муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов.

В інтерв’ю Олексію Гордєєву для ZN.UA він висловив певність, що кримські татари, які залишилися на півострові, — це потенціал опору росіянам у партизанській війні.

«Це ті сили спротиву, на які може спертись Українська держава. Без кримських татар український Крим уявити важко. Сподіваюся, це всі зрозуміли. Ця війна почалася з окупації Криму, й вона, з волі Аллаха, закінчиться його визволенням», - сказав Рустемов.

Водночас він розповів, що хоча немає точної статистики, однак відомо, що масові повістки в перший день оголошення восени так званої часткової мобілізації надходили саме кримським татарам.

«Забирали із сіл групами. Тому з Криму виїхало приблизно п’ять тисяч кримських татар. На жаль, більшість їх постраждали дорогою через відсутність документів. Можливо, навіть половина — повернулася на півострів. Вони виїхали, загроза мобілізації трохи вщухла, і вони повернулись», - розповів муфтій про ситуацію на півострові.


Ірина Знась, ZN.ua





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