Витренко выплатят $4 млн премии за победу над "Газпромом" - СМИ

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате бывшему исполнительному директору НАК Юрию Витренко премии в размере 4 млн долларов США за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

Решение принято на заседании 14 декабря, со ссылкой на источники сообщают Українські Новини.

"Таким образом разрешен конфликт интересов, который мог бы возникнуть в случае назначения Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики", - пишет агентство.

Напомним, в феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов. Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет Министров предложил наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата. В частности глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

Остальные премии должны были выплатить после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Тогда он составлял 2,6 млрд долларов.

Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма возросла до 2,9 млрд долларов, соответственно топ-менеджеры получат около 29 млн долларов (около 700 млн гривень).

15 декабря, по информации источников LB.ua, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатов на посты министров. В частности на должность первого вице-премьер-министра, министра энергетики предложена кандидатура бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Голосование за кадровые назначения состоится в пятницу, 17 декабря.