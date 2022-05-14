В роSSийской и украинской версиях "Википедии" появилась статья об итогах боев за Харьков в феврале-мае этого года во время войны в Украине. В ней говорится о безоговорочной победе Сил обороны Украины.

Об этом говорится на русскоязычном и украиноязычном сайтах "Википедии".

"Завершились 14 мая 2022 года безоговорочной победой Сил обороны Украины", - говорится в украинской версии "Википедии", информирует Апостроф .

Там описывается детальная хроника событий боевых действий на территории Харькова между украинскими и роSSийскими военнослужащими - с февраля по май.

"Победа ВСУ в боях под Харьковом. Украина проводит контрнаступление на севере Харьковской области", - говорится в итогах соответствующих боев в роSSийской версии сайта.

Фото: Viewsridge/wikipedia.org