Росія програла велику танкову битву за Вугледар — New York Times

Російські війська програли масштабну танкову битву за місто Вугледар Донецької області. Окупанти потрапили в засідки ЗСУ – так само, як під час наступу танковими колонами на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє The New York Times .

"У тривалому бою обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами, а українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу.

Коли все закінчилося, виявилося, що Росія не лише не змогла захопити Вугледар, але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни: наступаючі колони потрапляли в засідки", - повідомляють журналісти видання.

Кадри, зняті українськими військовими безпілотниками, підтверджують, що на полях навколо Вугледару стоять підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки.