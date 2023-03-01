Росія програла велику танкову битву за Вугледар — New York Times

Окупанти отримали не одну, а кілька поразок.

Росія програла велику танкову битву за Вугледар — New York Times
© Соцмережі

Російські війська програли масштабну танкову битву за місто Вугледар Донецької області. Окупанти потрапили в засідки ЗСУ – так само, як під час наступу танковими колонами на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє The New York Times.

"У тривалому бою обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами, а українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу.

Коли все закінчилося, виявилося, що Росія не лише не змогла захопити Вугледар, але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни: наступаючі колони потрапляли в засідки", - повідомляють журналісти видання.

Кадри, зняті українськими військовими безпілотниками, підтверджують, що на полях навколо Вугледару стоять підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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