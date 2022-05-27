NYT: США и Европа очень по-разному представляют себе победу Украины

Спустя более чем три месяца после начала роSSийского вторжения в Украину США и их союзники тихо обсуждают неизбежный вопрос: как это все закончится?

В последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры Демократической и Республиканской партий в США , призывали к победе Украины в войне. Но за кулисами существует реальный раскол во взглядах на то, как украинская победа будет выглядеть. И одинаково ли слово «победа» понимают в США , в Европе и, самое главное, в Украине.

Об этом пишет New York Times , напоминая, что за последние несколько дней появились итальянское предложение о прекращении огня, призывы к Киеву вытеснить РоSSию к линии фронта, которая существовала до 24 февраля, а также возобновились разговоры в Вашингтоне о «стратегическом поражении» Владимира Путина. Последнее должно гарантировать, что Москва будет неспособна устроить подобную атаку снова.