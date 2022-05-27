NYT: США и Европа очень по-разному представляют себе победу Украины
Это влияет на то, какую помощь Вашингтон и европейские союзники готовы оказать украинской армии, информирует
Спустя более чем три месяца после начала роSSийского вторжения в Украину США и их союзники тихо обсуждают неизбежный вопрос: как это все закончится?
В последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры Демократической и Республиканской партий в США, призывали к победе Украины в войне. Но за кулисами существует реальный раскол во взглядах на то, как украинская победа будет выглядеть. И одинаково ли слово «победа» понимают в США, в Европе и, самое главное, в Украине.
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Три месяца Запад демонстрировал невиданное единство, передавая Украине вооружение и вводя против РоSSии такие санкции, которые удивили Путина. Однако разногласия во взглядах на то, что будет дальше, уже заметны. В центре спора лежит вопрос, должен ли 30-летний период попыток интеграции РоSSии закончиться. США называют Москву парией, которую следует отрезать от мировой экономики. В свою очередь, в Европе есть те, кто говорит об опасности изоляции и унижения Путина. И это утверждение звучит все громче по мере расширения американских амбиций. Сначала в Вашингтоне говорили о необходимости позаботиться, чтобы РоSSии было не просто одержать победу в войне против Украины. Но как только роSSийская армия начала совершать ошибку за ошибкой, провалив задачу захватить Киев, американская риторика изменилась. В Белом доме теперь видят шанс наказать роSSийскую агрессию, ослабить Путина, укрепить НАТО, а при этом послать четкий сигнал Китаю. Кроме того, США хотят убедиться, чтобы агрессия не была вознаграждена новыми территориальными достижениями.