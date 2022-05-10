РоSSия присваивает себе победу над нацизмом для оправдания войны в Украине – ООН

Ко Дню победы более 50 стран-членов ООН сделали совместное заявление, информирует ZN.ua.

РоSSия присваивает себе победу над нацизмом для оправдания войны в Украине – ООН

Более 50 стран-членов ООН обнародовали 9 мая совместное заявление, в котором осудили роSSийскую агрессию против Украины. В заявлении говорится, что РоSSия присваивает себе победу над нацизмом и использует ее для оправдания войны в Украине. Об этом сообщает " Укринформ ".

В " Заявлении по случаю 77-й годовщины окончания второй мировой войны в Европе " отмечается, что ООН была создана для того, чтобы не допустить войну в будущем.

"Беспоконо, что сегодня в Европу вернулась полномасштабная война и обусловленная ею гуманитарная катастрофа", - отмечают авторы.

В заявлении также сказано, что когда РоSSия начала вторжение на территорию Украины, "реалии на местах воскресили воспоминания о зверствах времен Второй мировой войны", а последствия вторжения "оказались ужасающими не только для народа Украины, но и для людей во всем мире".

«Мы являемся свидетелями циничных попыток присвоить и использовать память о победе над нацизмом для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. Мы решительно отвергаем усилия РоSSии по искажению истории в своих политических целях для продвижения лживого нарратива и дезинформации о соседних странах, в частности, разжигания ненависти путем навешивания на других ярлыков «неофашистов» и «неонацистов»», – говорится в документе.

Заявление, инициированное Украиной, подписали все страны Евросоюза, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Новая Зеландия, Южная Корея, США, Турция.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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