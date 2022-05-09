Путин уже ужасно ошибся, придумать "какую-то победу" будет тяжело — постпред США при ОБСЕ

Он убежден, что победа в этой войне за Украиной.

Путин уже ужасно ошибся, придумать
© Миссия США при ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер заявил, что ввиду тех масштабных ошибок, которые уже допустил роSSийский диктатор Владимир Путин в войне против Украины, придумать ему "какую-то победу" будет трудно. Об этом Карпентер рассказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. И, конечно, РоSSия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, в Черниговской и Сумской области. Теперь они пытаются наступать на востоке и на юге. Мне сложно увидеть, как Путин может придумать какую-то победу здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил", — отметил Карпентер.

Постпред США уверен, что победа в этой войне за Украиной.

"Украина, наконец, будет триумфатором в этой войне. Империалистический мир, в котором один человек может диктовать всему миру свои правила, не преуспевает, он проигрывает", — отметил Карпентер.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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