Путин уже ужасно ошибся, придумать "какую-то победу" будет тяжело — постпред США при ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер заявил, что ввиду тех масштабных ошибок, которые уже допустил роSSийский диктатор Владимир Путин в войне против Украины, придумать ему "какую-то победу" будет трудно. Об этом Карпентер рассказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. И, конечно, РоSSия проиграла в битве под Киевом , ее силы были отброшены от столицы, в Черниговской и Сумской области. Теперь они пытаются наступать на востоке и на юге. Мне сложно увидеть, как Путин может придумать какую-то победу здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил", — отметил Карпентер.

Постпред США уверен, что победа в этой войне за Украиной.

"Украина, наконец, будет триумфатором в этой войне. Империалистический мир, в котором один человек может диктовать всему миру свои правила, не преуспевает, он проигрывает", — отметил Карпентер.