Оккупанты пытаются показать хоть какую-то победу, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе остается очень сложной, но Украина все равно заставит оккупантов уйти с украинской земли и моря. Такое заявление он сделал в вечернем обращении .

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. РоSSийские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно. Но они не прекращают все эти усилия", - отметил президент.

Зеленский также выразил свою благодарность каждому защитнику и защитнице, которые держат оборону и приближают победу для Донбасса, Приазовья и Херсона.

"То же, что сейчас происходит в Харьковской области - шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", - сказал он.