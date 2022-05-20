Дуда рассказал, какой он видит победу Украины

Президент Польши Анджей Дуда считает, что наша страна должна освободить все свои территории, включая Донбасс и Крым. Его слова в интервью Polski Times цитирует PAP.

Лучшим вариантом, по мнению польского президента, было бы полное восстановление Украиной территориальной целостности.

"Я хотел бы, чтобы (война - ред.) закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", - заявил Дуда.