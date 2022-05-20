Дуда рассказал, какой он видит победу Украины
В Польше надеются, что наша страна восстановит территориальную целостность, информирует
Президент Польши Анджей Дуда считает, что наша страна должна освободить все свои территории, включая Донбасс и Крым. Его слова в интервью Polski Times цитирует
Лучшим вариантом, по мнению польского президента, было бы полное восстановление Украиной территориальной целостности.
"Я хотел бы, чтобы (война - ред.) закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", - заявил Дуда.
По его словам, на этот сценарий надеется Польша в целом – он был бы наиболее справедливым.