Дуда рассказал, какой он видит победу Украины

В Польше надеются, что наша страна восстановит территориальную целостность, информирует ZN.ua.

Дуда рассказал, какой он видит победу Украины
© Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда считает, что наша страна должна освободить все свои территории, включая Донбасс и Крым. Его слова в интервью Polski Times цитирует PAP.

Лучшим вариантом, по мнению польского президента, было бы полное восстановление Украиной территориальной целостности.

"Я хотел бы, чтобы (война - ред.) закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне", - заявил Дуда.

По его словам, на этот сценарий надеется Польша в целом – он был бы наиболее справедливым.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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