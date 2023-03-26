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2023-03-26
Дуда закликав Угорщину якомога швидше схвалити вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Про це президент Польщі говорив зі своєю угорською колегою, інформує
© Википедия
Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався із президенткою Угорщини Каталін Новак. Предметом розмови, зокрема, стало питання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, яке гальмує угорський уряд. Про це йдеться у офіційній заяві канцелярії польського президента.
У відомстві зазначили, що розмова між Анджеєм Дудою і Каталін Новак відбулася з нагоди Дня польсько-угорської дружби на прохання угорської сторони.
Основними темами переговорів були двосторонні відносини, безпекова ситуація в регіоні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
"Президент зазначив, що швидке приєднання Швеції та Фінляндії до структур Альянсу є запорукою підвищення безпеки нашого регіону", — додали у заяві.
Михайло Яровенко, ZN.ua