Дуда закликав Угорщину якомога швидше схвалити вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався із президенткою Угорщини Каталін Новак. Предметом розмови, зокрема, стало питання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, яке гальмує угорський уряд. Про це йдеться у офіційній заяві канцелярії польського президента.

У відомстві зазначили, що розмова між Анджеєм Дудою і Каталін Новак відбулася з нагоди Дня польсько-угорської дружби на прохання угорської сторони.

Основними темами переговорів були двосторонні відносини, безпекова ситуація в регіоні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Президент зазначив, що швидке приєднання Швеції та Фінляндії до структур Альянсу є запорукою підвищення безпеки нашого регіону", — додали у заяві.