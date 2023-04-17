Дуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах Росії

За словами польського президента, поляки з власної історії знають російську схильність до підпорядкування і поневолення інших народів.

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Президент Польщі Анджей Дуда, під час спільної пресконференції у Варшаві з президентом Італії Сержіо Матареллою, заявив, що заклики до перемир’я в Україні грають на користь Росії. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

Дуда зазначив, що нинішній момент є "особливим", оскільки в багатьох країнах, зокрема з вуст кількох лідерів, прозвучали слова, які "викликають значне занепокоєння": про необхідність якомога швидшого завершення війни Росії проти України, швидкого укладення мирної угоди, і навіть припинення через це військової допомоги Україні.

"Як сусід України, президент Польщі, а також президент країни, яка є членом ЄС, я хочу сказати з нашої частини Європи: кожен, хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні, у світлі факту триваючої російської агресії насправді діє в інтересах Москви, насправді діє в інтересах Росії, насправді прагне того, щоб Росія перемогла Україну, оскільки перевага Росії, яка є супердержавою, над Україною є очевидною. Якщо Україна не отримуватиме допомоги, то Росія переможе в цій війні, що буде лише першим кроком з боку Росії до розширення її панування над народами цієї частини Європи", – заявив польський президент

За словами Дуди, поляки з власної історії знають російську захланність щодо підпорядкування і поневолення інших народів, позбавлення їх потенціалу, а потім його використання у своїх інтересах.

"Тому сьогодні ми підтримуємо Україну, і прекрасно розуміємо наших українських сусідів, які за будь-яку ціну хочуть захистити свою свободу і незалежність, свою суверенну батьківщину. Ми підтримуємо і продовжимо їх підтримувати, і закликаємо весь світ, аби він безперервно надавав допомогу Україні до часу, поки ця війна не завершиться браком перемоги Росії. Росія не може виграти цю війну: якщо Росія переможе, то вона атакуватиме інші країни", – додав він.