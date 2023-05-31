Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"

"Ця пам'ять у наших сім'ях".

Президент Польщі Анджей Дуда, відповідаючи на питання, чому його країна так багато допомагає Україні, заявив, що поляки добре пам’ятають російський імперіалізм і чим він закінчується. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, інформує ZN.ua .

© Офіс президента

За словами Дуди, зараз Польща для РФ "ворог номер один, не рахуючи самої України".

Він зазначив, що в країні розуміють, що таке російський імперіалізм, що він "відроджується" та які будуть наслідки цього.

"Ця пам'ять у наших сім'ях. Кажуть, дивно, що зараз поляки так чудово допомагають українцям. Наші сім'ї пам'ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю. Ми знаємо, що лише перемога над Росією принесе нам безпеку", – додав президент Польщі, нагадавши про масові розстріли польських офіцерів та інтелігенції у Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що армія Росії все ще перебуває на території України, тож диктатор Владімір Путін ще не програв війну.