ISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победу

Договоренности, на основании которых раненые украинские военные из «Азовстали» были эвакуированы на временно оккупированные территории, вызвали раздражение и озабоченность в РоSSии.

На это указывают аналитики «Института исследования войны» (ISW), указывающие на тон сообщений в роSSийских социальных сетях. Пользователи не радуются полной капитуляции Мариуполя, на что скорее всего рассчитывал Кремль. Это может подорвать роSSийские информационные операции, нацеленные выставить эвакуацию украинских военных как «победу» РоSSии.