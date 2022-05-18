ISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победу

РоSSияне недовольны, что украинские военные попали в руки роSSийских сил через переговоры, а не потому, что их победили, информирует ZN.ua.

ISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников
© grach.crimea.com

Договоренности, на основании которых раненые украинские военные из «Азовстали» были эвакуированы на временно оккупированные территории, вызвали раздражение и озабоченность в РоSSии.

На это указывают аналитики «Института исследования войны» (ISW), указывающие на тон сообщений в роSSийских социальных сетях. Пользователи не радуются полной капитуляции Мариуполя, на что скорее всего рассчитывал Кремль. Это может подорвать роSSийские информационные операции, нацеленные выставить эвакуацию украинских военных как «победу» РоSSии.

Некоторые Telegram-каналы высмеивают Минобороны РФ за то, что оно ведет переговоры с «украинскими террористами» и «нацистами». Некоторые блоггеры критикуют так называемую «ДНР» за организацию процедуры эвакуации, а также обвиняют роSSийских чиновников в том, что они создали условия для возникновения мученического имиджа украинских военных из "Азовстали". Несколько блоггеров в РоSSии призвали в бросить тюрьму или даже убить военных Украины из Мариуполя.


Лесь Димань, ZN.ua

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