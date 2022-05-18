ISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победу
РоSSияне недовольны, что украинские военные попали в руки роSSийских сил через переговоры, а не потому, что их победили, информирует
Договоренности, на основании которых раненые украинские военные из «Азовстали» были эвакуированы на временно оккупированные территории, вызвали раздражение и озабоченность в РоSSии.
На это указывают аналитики
Некоторые Telegram-каналы высмеивают Минобороны РФ за то, что оно ведет переговоры с «украинскими террористами» и «нацистами». Некоторые блоггеры критикуют так называемую «ДНР» за организацию процедуры эвакуации, а также обвиняют роSSийских чиновников в том, что они создали условия для возникновения мученического имиджа украинских военных из "Азовстали". Несколько блоггеров в РоSSии призвали в бросить тюрьму или даже убить военных Украины из Мариуполя.