Витренко в Давосе рассказал, как Европа просила не блокировать транзит газа из РоSSии на фоне войны

После начала вторжения РоSSии в Украину 24 февраля многие страны Европы просили Киев не останавливать транзит роSSийского газа на Запад.

Об этом в ходе обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, отвечая на вопрос о первом дне роSSийской агрессии.

«Очень многие страны Европы, включая Швейцарию, получают роSSийский газ через территорию Украины. И возникла сложная дилемма. С одной стороны, роSSийские ракеты падают на наши города. А с другой – европейские лидеры просят не останавливать транзит роSSийского газа через Украину, чтобы эта война не имела нежелательных последствий», – сказал Витренко.

Он также рассказал, что 21 работник «Нефтегаза» погиб во время выполнения своей работы от рук роSSийских военных. Он отметил, что работники украинской компании пытаются поддерживать энергетическую инфраструктуру в рабочем состоянии под роSSийскими пулями.