Росія, ймовірно, просила Китай надати їй летальну військову допомогу – Столтенберг

Пекін не припинив розглядати можливу передачу Москві озброєнь, інформує ZN.ua.

Росія, ймовірно, просила Китай надати їй летальну військову допомогу – Столтенберг

Російське керівництво могло звертатися до китайської влади з проханням надати летальну військову допомогу армії РФ для подальшої війни проти України, після чого Пекін продовжує розглядати таку можливість. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав на певні ознаки, пише CNN.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю в Росію, але ми спостерігали деякі ознаки того, що існував відповідний запит з боку Росії і це питання розглядається в Пекіні китайською владою", – заявив глава Північноатлантичного Альянсу.

Він наголосив, що КНР не варто надавати таку допомогу РФ, оскільки це означатиме підтримку її незаконного вторгнення на територію України.

Водночас, на думку Столтенберга, триденний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Москву свідчить про розвиток більш тісних відносин між двома державами протягом останніх років.


Максим Царук, ZN.ua





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