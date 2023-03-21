Росія, ймовірно, просила Китай надати їй летальну військову допомогу – Столтенберг

Російське керівництво могло звертатися до китайської влади з проханням надати летальну військову допомогу армії РФ для подальшої війни проти України, після чого Пекін продовжує розглядати таку можливість. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав на певні ознаки, пише CNN .

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю в Росію, але ми спостерігали деякі ознаки того, що існував відповідний запит з боку Росії і це питання розглядається в Пекіні китайською владою", – заявив глава Північноатлантичного Альянсу.

Він наголосив, що КНР не варто надавати таку допомогу РФ , оскільки це означатиме підтримку її незаконного вторгнення на територію України.

Водночас, на думку Столтенберга, триденний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Москву свідчить про розвиток більш тісних відносин між двома державами протягом останніх років.