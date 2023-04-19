В Мінагрополітики розповіли деталі щодо відновлення транзиту української агропродукції через Польщу

Українську продукцію в Польщі перевірятимуть за допомогою трекерів.

Польща прийняла рішення контролювати транзит української аграрної продукції, застосовуючи спеціальні трекери. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає liga.net, інформує ZN.ua .

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"Транзит відкривається з четверга на п'ятницю 21 квітня. Є додаткові заходи контролю, які буде проводити польська сторона. Зараз пропрацьовуються деталі, щоб це реально працювало", – зазначив він.

Попередньо процедура матиме такий вигляд: експортери приїжджають на кордон, оформлюють транзитну декларацію й отримують спеціальний трекер, який відстежуватиме місцеперебування вантажівки чи вагона.

"Трекер показує, що машина чи вагони йдуть в порти або інші країни Євросоюзу. У перший тиждень за бажання польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід своїми митниками, щоб напрацювати для себе висновки", – пояснив міністр.

За словами міністра, через Польщу йшло до 10% агроекспорту з України, половина від цього залишалася в Польщі, а решта йшла транзитом в інші країни.

"Із західних країн найбільший транзит – через Румунію, найменший – через Словаччину. Друга після Румунії країна за експортом і внутрішнім споживанням – це була Польща", – сказав Сольський.

В міністерстві продовжують підраховувати збитки від припинення експорту агропродукції з України.