Майя Санду попросила союзників посилити ППО Молдови

"Ми розуміємо, що Україна в пріоритеті, але ми також сподіваємося отримати частину протиповітряних комплексів і для себе", інформує ZN.ua.

Майя Санду попросила союзників посилити ППО Молдови
© Майя Санду/Facebook

Молдова звернулася до союзників з проханням зміцнити можливості протиповітряної оборони країни на тлі війни ,що РФ продовжує в Україні. Попри все, зусилля Росії дестабілізувати її країну наразі не увінчалося успіхом, заявила в четвер президент Майя Санду.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за цеНауседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"
Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способомКислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні СилиЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили
Блок рекламы


Похожие новости
На території Молдови впали уламки російської ракетиНа території Молдови впали уламки російської ракети
США працюють над розширенням допомоги ЗСУ від союзників – ПентагонСША працюють над розширенням допомоги ЗСУ від союзників – Пентагон
Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 — КулебаЦього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 — Кулеба
Столтенберг заявляє, що низка союзників вимагає збільшити внесок членів НАТО в оборонуСтолтенберг заявляє, що низка союзників вимагає збільшити внесок членів НАТО в оборону
РФ продовжить висувати претензії до Заходу, щоб посилити тиск на Україну — ISWРФ продовжить висувати претензії до Заходу, щоб посилити тиск на Україну — ISW
Ми завжди готуємося до будь-яких сценаріїв – прем’єрка Молдови про вторгнення РФМи завжди готуємося до будь-яких сценаріїв – прем’єрка Молдови про вторгнення РФ
Україна захищає свободу Молдови — СандуУкраїна захищає свободу Молдови — Санду
В Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки РумуніїВ Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки Румунії
Президент Молдови після падіння ракети: Слід посилити міжнародний тиск на РФ, щоб припинити війнуПрезидент Молдови після падіння ракети: Слід посилити міжнародний тиск на РФ, щоб припинити війну
США підштовхують європейських союзників до більш жорсткої позиції щодо Китаю — FTСША підштовхують європейських союзників до більш жорсткої позиції щодо Китаю — FT
Последние новости
Подгружаем последние новости