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2023-01-20
Майя Санду попросила союзників посилити ППО Молдови
"Ми розуміємо, що Україна в пріоритеті, але ми також сподіваємося отримати частину протиповітряних комплексів і для себе", інформує
© Майя Санду/Facebook
Молдова звернулася до союзників з проханням зміцнити можливості протиповітряної оборони країни на тлі війни ,що РФ продовжує в Україні. Попри все, зусилля Росії дестабілізувати її країну наразі не увінчалося успіхом, заявила в четвер президент Майя Санду.
Оксана Коваль, ZN.ua