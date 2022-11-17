Зеленський назвав умову, за якої Україна може відновити транзит російського аміаку

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" через територію України зупинили 24 лютого, інформує ZN.ua.

Зеленський назвав умову, за якої Україна може відновити транзит російського аміаку
© Офіс президента

Україна може відновити транзит російського аміаку лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", заявив президент України Володимир Зеленський під час конференції Bloomberg New Economy Forum.

"Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо здійснювати торгівлю з Росією, допомагати їм, вони – наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", - сказав Зеленський.

Україна зупинила транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" 24 лютого. "Тольяттиазот", який належить групі "УралХим" та контролює російську частину трубопроводу, змушений був зупинити три із семи агрегатів аміаку і перевести решту в режим зниженого навантаження.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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