Зі спізненням на рік: Туреччина пояснила санкціями припинення транзиту товарів до Росії

Уряд Туреччини раптом аж фактично через рік вирішив наслідувати західні санкції і зупинив транзит товарів до Росії з 1 березня. Як повідомив Bloomberg із посиланням на високопоставленого турецького чиновника, на це вплинуло посилення тиску Вашингтона та Брюсселя.

"Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати", – сказала Катерина Лазуткіна, співвласник Vendor Cargo, московської компанії з доставки вантажів "від дверей до дверей", митному оформленню та загальним вантажоперевезенням, яка працює через Туреччину.

За весь 2022 рік Туреччина не приєдналася до західних санкцій і стала одним із найбільших постачальників товарів до Росії, збільшивши експорт до РФ з $5,8 млрд до $9,3 млрд. Як зазначає Bloomberg, таке зростання товарообігу свідчило про те, що США ЄС відчували труднощі у створенні єдиного фронту проти президента Росії Володимира Путіна, який розв'язав війну в Україні.

Позиція Туреччини пов'язана з розширенням санкцій ЄС проти Росії, сказав Мустафа Бояджіоглу, головний виконавчий директор митної брокерської компанії Subasi, що базується в Стамбулі, підтвердивши факт блокування. Він сказав, що не було ні офіційного оголошення, ні перехідного періоду, що викликало замішання серед компаній.

"Ми чули, що рішенням може бути відправлення продукції спочатку до країн, на які не поширюються санкції, наприклад, до країн Центральної Азії, – сказав Бояджіоглу по телефону. – Не повинно бути проблем із продукцією, яка спочатку була імпортована до Туреччини, а потім відправлено до Росії, але ми навіть не впевнені в цьому, оскільки обмеження, схоже, залежать від походження.