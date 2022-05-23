Вдова Дудаева обратилась к Зеленскому: "У нас общий враг, Украина просто обречена на победу"

Вдова Дудаева обратилась к Зеленскому: "У нас общий враг, Украина просто обречена на победу"

Весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и обязательно победит.

Об этом заявила вдова первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева Алла в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

"Джохар сказал, когда над Украиной взойдет украинское солнце, РоSSия исчезнет. И мы все ждем этого момента и надеемся. Мы верим в то, что народ Украины одержит победу. Потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар и сейчас бьет роSSийскую империю по всем направлениям", – заявила Алла Дудаева.

Вдова Дудаева напомнила, как, когда рф "совершила четвертую агрессию" против Ичкерии в 1994 году, чеченский народ объединился вокруг Дудаева, так и сейчас украинцы объединились вокруг Владимира Зеленского.

"Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов на украинско-роSSийской войне. Войне, которая длится уже два с половиной месяца, и которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и противостоит роSSийским танкам и огромной империи", – поделилась Дудаева.

Она также вспомнила, как вместе с мужем когда-то посещала Украину и восхищалась местной природой и людьми.

"Мы видели любовь народа в украинских вышиванках и во всем, что было разлито вокруг, и эта любовь вас спасает. Она спасет и наш мир, потому что у нас общий враг. Украина просто обречена на победу, и мы этого ждем с нетерпением", — подчеркнула Дудаева и добавила, что вместе с нами воюет грузинский народ, чеченцы, переживает весь Кавказ.

дудаев чечня ичкерия


Тарас Галушко, politeka.net

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