У повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об’єкт, який залетів з боку Білорусі

Ймовірно, це аеростат для спостереження.

Центр повітряних операцій Польщі зафіксував у повітряному просторі країни об'єкт, який залетів з боку Білорусі. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі, інформує ZN.ua.

У повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об’єкт, який залетів з боку Білорусі
Фото ілюстративне
© Chase Doak/@ckdoak

За даними Центру повітряних операцій, це, ймовірно, аеростат для спостереження.

«Радіолокаційний контакт був втрачений в районі Рипіна», - йдеться у повідомленні.

В Міноборони Польщі зазначили, що оперативний командир прийняв рішення про залучення чергових сил територіальної оборони для пошуку об’єкта.

Centrum Operacji Powietrznych odnotowa?o pojawienie si? w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, kt?ry wlecia? z kierunku Bia?orusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy zosta? utracony w okolicach Rypina.

— Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня поблизу міста Бидгощ на півночі Польщі було знайдено уламки ракети. Спочатку вважалося, що об'єкт, рештки якого виявили, знаходиться на балансі польської армії.

Однак пізніше експерти заявили, що біля Бидгоща впала саме російська ракета Х-55. Такі попередні висновки Технічного інституту Повітряних сил, який займається для прокуратури експертизою цього об’єкта. Найімовірніше, ракета прилетіла з нашого східного кордону, оскільки польська армія не має таких ні на озброєнні, ні на складах.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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