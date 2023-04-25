Нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО – Науседа

На думку литовського лідера також необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу.

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Президент Литви Гітанас Науседа закликав знайти необхідні механізми, які б допомогли Україні швидко інтегруватися до Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив коментуючи майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, повідомляє Delfi, інформує ZN.ua .

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО після закінчення війни", – зазначив президент Литви.

Він також вважає, що необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу. За його словами, "українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни", посилить НАТО.

Тому, за його словами, дуже важливо, щоб у саміті НАТО у Вільнюсі цього літа взяв участь і глава України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що на користь усіх нас, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина дискусій буде присвячена і безпосередньо пов'язана з Україною", – додав Науседа.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу країни-члени НАТО мають ухвалити рішення, які зможуть попередити нову війну у Європі.