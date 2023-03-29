НАТО доведеться вирішити проблему Білорусі локальною операцією: «Просто так не відмажеться»

олександр лукашенко

Розміщення ядерної зброї в Білорусі ставить під удар президента цієї країни - Олександра Лукашенка, адже НАТО доведеться відповідати.

Днями президент росії володимир путін заявив, що передасть Білорусі тактичну ядерну зброю. Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів в інтерв'ю проекту "Право на владу", як НАТО доведеться вирішити цю проблему у Білорусі.

Експерт наголосив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі – це не лише проблема України. Це також величезна проблема та небезпека для НАТО, тому цього разу їм не вдасться відсидітися.

"Тепер НАТО просто так не відмажеться. Можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі - це проблема не тільки України, а й НАТО. Давайте вирішувати хлопці. Не треба все валити на Україну. Інакше ви в центрі Європи отримаєте нову Північну Корею в особі Білорусі" , – прокоментував Агіль Рустамзаде.

Військовий аналітик також зазначив, що НАТО може вирішити цю проблему малими локальними операціями.

"Хоча малими локальними операціями. НАТО доведеться попітніти і осторонь постояти не вийде. Україні вистачає проблем в обличчі росії, так тепер нехай НАТО зупиняє Білорусь", - підсумував Агіль Рустамзаде.


Александра Павленко, politeka.net





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