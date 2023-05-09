Новостей.COM ⇒
2023-05-09
МЗС Естонії: вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО
Очільник дипломатичного відомства країни закликав дати Україні "сильний сигнал".
Міністр закоронних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав країни, які входять до НАТО, у межах майбутнього саміту у Вільнюсі, дати Україні чіткі гарантії з приводу вступу до Альянсу. Про це
"Вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати сильний сигнал про подальші кроки України, коли лідери зберуться у Вільнюсі влітку цього року", – зазначив міністр.
Михайло Яровенко, ZN.ua