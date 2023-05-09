МЗС Естонії: вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО

Очільник дипломатичного відомства країни закликав дати Україні "сильний сигнал".

Міністр закоронних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав країни, які входять до НАТО, у межах майбутнього саміту у Вільнюсі, дати Україні чіткі гарантії з приводу вступу до Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

"Вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати сильний сигнал про подальші кроки України, коли лідери зберуться у Вільнюсі влітку цього року", – зазначив міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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