Чиновницу из Луганской области осудили за госизмену, но от уголовной ответственности освободили

Женщина согласилась на сотрудничество с ФСБ РФ из-за шантажа и давления.

Чиновницу из Луганской области осудили за госизмену, но от уголовной ответственности освободили
Фото: Цензор

Беловодский районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одной из областных государственных учреждений.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины. Контрразведчики установили, что чиновницу завербовали представители роSSийских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории. Сначала женщину задержали на КПВВ «Станица Луганская» боевики, а затем передали сотруднику ФСБ РФ. С помощью шантажа и психологического давления он заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

По его заданию чиновница пыталась собрать и передать информацию о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти.

Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене. При этом, учитывая, что она содействовала следствию и дала важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности.

Ранее суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна, подозреваемого в государственной измене.

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