СБУ разоблачила начальника поста Киевской таможни на организации коррупционной схемы

За различные суммы неправомерной выгоды злоумышленник гарантировал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов.

СБУ разоблачила начальника поста Киевской таможни на организации коррупционной схемы
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с экспортеров.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

В случае отказа, чиновник угрожал затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

Фото: пресс-служба СБУ
Начальника задержали на посту во время получения взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков.

Фото: пресс-служба СБУ
Правоохранители открыли производство. Сейчас суд решает вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в сентябре СБУ разоблачила коррупционную схему на Львовской таможне, изъятую валюту посчитали. По предварительным данным, государству нанесен ущерб на почти 94 миллиона гривен. Оперативники спецслужбы получили информацию, что организовали схему несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

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