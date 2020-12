Представитель РоSSии в ООН назвал войну в Донбассе "политическим конфликтом между Украиной и РФ", - украинская делегация в ТКГ

Представитель РоSSии в ООН Василий Небензя назвал войну в Донбассе "политическим конфликтом между Украиной и РФ ".

Соответствующее заявление он сделал вчера, сообщили на странице в Facebook украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"И самое интересное, и даже сенсационное - В. Небензя заявил о "конфликте на Донбассе" : it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной")", - отметили в ТКГ.

Украинская делегация отметила, что в рамках мероприятия в Совбезе ООН прозвучало предложение провести на временно оккупированной территории Донбасса "референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований".

При этом представители РФ заявляли, что "нормандских встреч, возможно, больше не будет", а Нормандский саммит не должен заменять "минский формат".

Украинская делегация в ТКГ считает, что РоSSия пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе в нормандском формате "дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик "ДНР" и "ЛНР".

" РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН , и путем возможного проведения псевдореферендума, в ходе которого должно быть "определена воля народа Донбасса", вдобавок - квалифицировать этот процесс как "... истинное выполнения Минских договоренностей", - отметили в ТКГ.

Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых республик" или угроза такого признания.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вчера сообщил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку РоSSии легитимизировать представителей ОРДЛО, которую страна-агрессор пыталась совершить, использовав формат Аррии Совета безопасности ООН .

РоSSия анонсировала, что "впервые участие в заседании Совета Безопасности ООН примут представители "ЛНР" и "ДНР". Кулеба отметил, что заседание Совбеза будет бойкотировать не только Украины, но и США , Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ , страны-участницы ОБСЕ , входящие сегодня в Совбез.

РоSSийские представители уже успели обвинить Францию и ФРГ в "подыгрывании Украине" и поставили под сомнение способность этих стран выступать посредниками в нормандском формате.