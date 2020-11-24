На совещании с президентом констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.

Об этом по результатам селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - сообщил глава правительства.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине провели 25 253 ПЦР-тестов и обнаружили 10 945 новых случаев COVID-19. Выздоровели 4143 пациента, 124 умерли.

По состоянию на утро 23 ноября в больницах с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 27 792 пациента. Заполненность коек в целом по Украине составляет 52%.