ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения Конституционного суда о е-декларировании

Высший антикоррупционный суд отменил свой первый приговор относительно судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отменить приговор пришлось из-за решения Конституционного Суда, который признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

"Это был первый приговор ВАКС в истории. На очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены. Не устаем "благодарить" нынешний состав Конституционного Суда и его главу господина Тупицкого. И напомним, что Верховная Рада до сих пор не смогла даже подойти ближе к разрешению конституционного кризиса в Украине", - отметили в ЦПК.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Позже правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру, а президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

12 ноября ВАКС закрыл ще два уголовных производства по делу о недостоверном декларированим. Речь идет о бывшем гендиректоре "Укроборонпрома" Букине и главе Дружковского городского суда Молибоге.