В Киеве продолжается акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных

Журналисты, писатели, музыканты и актеры рассказывают истории о политических заключенных и пленных.

В Киеве на Софийской площади продолжается правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в РоSSии и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Организаторы события – Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Журналисты, писатели, музыканты и актеры рассказывают истории о политических заключенных и пленных.

Фото: Максим Требухов

Отметим, с конца 1980-х годов 15 ноября мир отмечает День заключенного писателя, или День пустых стульев (Empty Chair Day). Пустые стулья на правозащитных акциях этого дня символизируют авторов, которые не могут быть с нами из-за заключения, преследования, исчезновения или убийства.

Фото: Максим Требухов

В Украине уже несколько лет акция посвящается не только украинским заключенным авторам, но и всем украинским заложникам Кремля.

"Во время мероприятия в Киеве в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice известные писатели, журналисты, актеры и музыканты станут голосом заложников Кремля и расскажут их истории", - отметили организаторы.

Фото: Максим Требухов

В акции, в частности, приняли участие писатели Андрей Курков и Лариса Денисенко, журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

По информации Центра гражданских свобод, на сегодня не менее 234 украинцев находятся в плену в ОРДЛО, а также в тюрьмах РоSSийской Федерации и Крыма содержат около 99 граждан Украины по политическим мотивам.

Из них - 76 крымских татар, в том числе, 8 гражданских журналистов: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов и Рустам Шейхалиев.