Резников заявил о намерении создания "экономического чуда" на неоккупированном Донбассе

Впоследствии эту модель можно будет применить к освобожденным от оккупантов территориям.

Резников заявил о намерении создания "экономического чуда" на неоккупированном Донбассе
Фото: Макс Левин

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о плане государства создать экономическое чудо на неоккупированной территории Донбасса.

МинВОТ сейчас разрабатывает концепцию стратегического экономического развития, целью которой является привлечение инвестиций путем создания территорий приоритетного развития. Об этом Резников сообщил в интервью хорватскому каналу N1.

"Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса, витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения, для того, чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой европейской Украине", - пояснил он.

По его словам, впоследствии эту модель после деоккупации можно будет мультиплицировать на другую территорию Донецкой и Луганской областей.

"Для понимания цифр - потери украинской экономики (от войны. - Ред.) сейчас составляют 120 млрд долл. На восстановление минимально нужно 21 млрд долларов", - отметил министр.

Напомним, что в Офисе президента рассматривают варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольных территориях Донбасса, а также на тех, которые временно не подконтрольны Украине, но должны будут снова реинтегрироваться.

Решение о свободной экономической зоне будет одним из пяти вопросов всенародного опроса президента Зеленского.

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