Резников заявил о намерении создания "экономического чуда" на неоккупированном Донбассе
Впоследствии эту модель можно будет применить к освобожденным от оккупантов территориям.
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о плане государства создать экономическое чудо на неоккупированной территории Донбасса.
МинВОТ сейчас разрабатывает концепцию стратегического экономического развития, целью которой является привлечение инвестиций путем создания территорий приоритетного развития. Об этом Резников сообщил в интервью хорватскому каналу N1.
"Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса, витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения, для того, чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой европейской Украине", - пояснил он.
По его словам, впоследствии эту модель после деоккупации можно будет мультиплицировать на другую территорию Донецкой и Луганской областей.
"Для понимания цифр - потери украинской экономики (от войны. - Ред.) сейчас составляют 120 млрд долл. На восстановление минимально нужно 21 млрд долларов", - отметил министр.
Напомним, что в Офисе президента рассматривают варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольных территориях Донбасса, а также на тех, которые временно не подконтрольны Украине, но должны будут снова реинтегрироваться.
Решение о свободной экономической зоне будет одним из пяти вопросов всенародного опроса президента Зеленского.