РоSSия провела ракетные стрельбы около оккупированного Крыма

РК "Утес" выпустил по условному противнику ракету "Прогресс".

РоSSия провела ракетные стрельбы около оккупированного Крыма
Фрегат "Адмірал Григорович"
Фото: wikipedia.org

Черноморский флот РоSSии провел маневры с участием фрегата "Адмирал Григорович" и расположенного в крымских горах берегового ракетного комплекса "Утес". Из-за этого роSSийские военные частично закрыли район Черного моря.

Об этом информирует Крим.Реалії со ссылкой на пресс-службу флота.

Согласно сообщению, боевой расчет комплекса "Утес" выпустил по условному противнику ракету "Прогресс".

"На дистанции более 10 километров эта ракета была успешно поражена зенитным ракетным комплексом "Штиль" фрегата "Адмирал Григорович". Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства", - говорится в сообщении.

После оккупации Крыма в 2014 году РоSSия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия роSSийских военных в Крыму называют незаконными.

МИД Украины неоднократно высказывало протест РоSSии из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на эти протесты нет.

Напомним, 6 октября РоSSия испытала гиперзвуковую крылатую ракету. Из акватории Белого моря ракета попала в цель, находившуюся на расстоянии 450 км в Баренцевом море.

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